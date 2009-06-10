У 16 містах України пройдуть «Ночі французької анімації»

19 червня в Києві стартує проект «Ночі французької анімації», який буде показаний в 16 українських містах.

Програма «Ночей французької анімації» складена з кращих новинок анімаційних Канн – Міжнародного анімаційного фестивалю в Анессі, що існує з 1960 року.

Цей кінофорум щорічно збирає провідних мультиплікаторів-початківців зі всього світу і дає їм можливість представити свої кращі роботи. Особлива увага на фестивалі приділяється новаторським, винахідливим і оригінальним анімаційним роботам.

Програма «Ночей французької анімації» складається з п`яти тематичних збірок, до яких увійшли 40 кращих французьких мультфільмів фестивалю Анессі.

Назви збірок: «Іграшки, Ах!», «Любов», «Робота над помилками», «Вовки і собаки», «Ми не машини».

Ночі французької анімації пройдуть з 19 червня в Києві і Львові, з 25 червня – у Рівно, з 26 червня – в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Донецьку, Луганську, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Сімферополі і Севастополі.

В українській столиці фестиваль стартує 19 червня в кінотеатрі «Київ».

Нагадаємо також, що 28 травня в Києві відкрився другий щорічний фестиваль «Літній сезон культового кіно». У рамках фестивалю в цей четвер, 11 травня, у прокат вийде французька драма «Клас» (інша назва – «Між стін») режисера Лорана Канте, яка завоювала в 2008 році Золоту пальмову гілку на 61-му Каннском кінофестивалі.

Корреспондент.net