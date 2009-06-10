Роман Любка Дереша видали у Франції

У Парижі у французькому перекладі вийшов друком перший роман українського письменника Любка Дереша «Культ».

Перебуваючи у Франції з цієї щасливої нагоди, пан Дереш презентував свою творчість пресі та відвідувачам Українського літературного клубу Франції, передає Бі-Бі-Сі.

Любко Дереш є третім сучасним українським письменником, якого видано французькою мовою. Першим проторував шлях на французький ринок Андрій Курков, який вже набув певної популярності. Другим став Юрій Андрухович. За кордоном та вдома, Любко Дереш сподівається на увагу читача насамперед мудрого:

«Одна з таких рис, якою я б хотів наділити свого ідеального читача, це — культура внутрішнього самоаналізу. Коли є чітке розуміння себе як набору таких розрізних особистостей, більш чи менш інтегрованих, чи навпаки — які перебувають у конфлікті. Але важливо для мене те, що читач рефлексує себе і має культуру дистанціювання себе від того, що він спостерігає. І розуміння такої якоїсь солідарності з іншими людьми, прийняття їх як недосконалих істот, як істот у чомусь хворобливих, істот, благородних у тому, що вони приймають свою хворобливість, і беззахисних також... Тобто вміння бачити людей у їх недоліках та спробах прийняти ті недоліки. Саме такий читач був би для мене досконалим читачем», цитує Дереша ВВС.