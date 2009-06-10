«Свято французької книги» у НаУКМА

12 червня 2009 р. відбудеться «Свято французької книги», яке проводять Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (НаУКМА) та Посольство Франції в Україні, повідомляє Буквоїд.

Мета заходу – популяризація французької книги, зустрічі з читачами, промоція українських видавництв-учасників Програми сприяння видавничій справі в Україні «Сковорода» (за підтримки Посольства Франції в Україні та Міністерства закордонних справ Франції), презентація видань, здійснених за підтримки Програми «Сковорода».

До програми Свята увійдуть: виставка-ярмарок книжок видавництв-учасників, (частина з них опублікована за підтримки Програми «Сковорода»), вистава Театру на ходулях (Театральний центр НаУКМА).

Головною ж подією свята стане презентація українського перекладу «Думок» видатного французького філософа Блеза Паскаля у перекладі Анатоля Перепаді та Олега Хоми (видавництво «Дух і Літера»). У презентації візьмуть участь фахівець з творчості Б. Паскаля Домінік Декот (Франція), відомий літературознавець Вадим Скуратівський та один з перекладачів «Думок» Олег Хома.

Програма Свята французької книги:

Четвер, 12 червня 2009 р.

вул. Г.Сковороди, 2

10.00 - Початок роботи виставки-ярмарку (Подвір ’ я 1-го академмістечка НаУКМА, вул. Г.Сковороди, 2 )

10.15 - Вистава за мотивами афоризмів Блеза Паскаля у виконанні акторів Театрального центру НаУКМА (Подвір ’ я 1-го академмістечка НаУКМА, вул. Г.Сковороди, 2)

11.00 - Офіційне відкриття «Свята французької книги»

11.30 - Презентація українського перекладу книги Б. Паскаля «Думки». Лекція Домініка Декота на тему «Паскаль і сьогодення» (Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу НаУКМА)

15.00-17.00 - Презентації книжок, виданих за підтримки Програми сприяння видавничій справі в Україні «Сковорода»