У Парижі викрали роботи Пікассо на $11 мільйонів

З паризького музею викрали альбом Пабло Пікассо з 32 замальовками художника, вартістю 11 млн. доларів.

Пропажу виявили у вівторок ближче до вечора, однак коли саме сталася крадіжка та за яких обставин, ще мають з`ясувати. Перші результати розслідування засвідчили, що альбом із замальовками зберігали в незачиненій вітрині на другому поверсі.

Пікассо вважають одним із найвідоміших художників XX століття.

ICTV