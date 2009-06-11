У Парижі викрали роботи Пікассо на $11 мільйонів
10:10, 11 червня 2009Культура
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З 32 замальовками
З паризького музею викрали альбом Пабло Пікассо з 32 замальовками художника, вартістю 11 млн. доларів.
Пропажу виявили у вівторок ближче до вечора, однак коли саме сталася крадіжка та за яких обставин, ще мають з`ясувати. Перші результати розслідування засвідчили, що альбом із замальовками зберігали в незачиненій вітрині на другому поверсі.
Пікассо вважають одним із найвідоміших художників XX століття.
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