Шнур виступить у київському клубі ”Бінго”

Після довгої перерви, з єдиним концертом в Україні, Київ відвідає легендарний рокер і бунтар, відомий за картинами "День виборів", "Асса 2", Сергій Шнуров зі своїм новим проектом "Рубль".

Шнур виступить 4 липня в клубі "Бінго" о 19.00. Як відомо, рік тому Шнур переформатував свою мегапопулярну групу "Ленінград", створивши новий, ще більш революційний і безкомпромісний "Рубль". Як говорить сам Шнур, назва "Рубль" не має ніякого відношення до національної російської валюти, а походить від дієслова "рубатися", що гостро відображає процес, який відбувається під час виступу нової групи.

За цей короткий час група дала велику кількість концертів як у Росії (батьківщині групи), так і за кордоном. Особливістю їхнього виступу стало те, що Сергій Шнуров категорично відмовляється виступати на великих майданчиках і погоджується тільки на камерні виступи. Як говорять музиканти групи, це пов`язано з тим, що Сергій хоче бачити очі своїх фанів і чути биття їх сердець.

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