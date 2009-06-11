Провідні вузи СНД створили Мережевий університет

Сьогодні в Москві представники 11 вищих навчальних закладів із 6 країн підписали Угоду про створення Мережевого відкритого університету СНД.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, підписи під документом поставили представники провідних ВНЗ - учасники Консорціуму про створення університету - з Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану та України.

Зокрема, підписи від українських ВНЗ поставили ректор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Микола ПОЛЯКОВ і ректор Донецького національного університету Володимир ШЕВЧЕНКО.

О.КАЛУГІН повідомив, що проект зі створення Мережевого відкритого університету було ініційовано в 2008 році Російським університетом дружби народів (РУДН) за підтримки Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД.

Разом із РУДН до Консорціуму про створення університету ввійшли: Білоруський державний університет, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Донецький національний університет, Євразійський національний університет ім. Л.М.Гумільова, Казахський національний університет ім. аль-Фарабі, Киргизький національний університет ім. Ж.Баласагина, Киргизько-Російський Слов`янський університет, Російсько-Таджицький Слов`янський університет, Таджицький національний університет, Південно-Казахстанський державний університет ім. М.Ауезова.

Основне завдання проекту - розвиток академічної мобільності, зміцнення співпраці й міжвузівських зв`язків у сфері вищої освіти, підвищення якості та привабливості вищої освіти на терені СНД.

За словами О.КАЛУГІНА, проект спрямовано на організацію й реалізацію високоякісних спільних магістерських програм, зміцнення міжнародної співпраці в галузі підготовки фахівців вищої кваліфікації та сприяння обміну аспірантами, проведення спільних наукових досліджень із метою підготовки кандидатських дисертацій.

«Завдяки Мережевому відкритому університету СНД у студентів з`явиться можливість пройти навчання як у своєму ВНЗ, так і в іншому ВНЗ-учаснику проекту й отримати відповідні дипломи про вищу освіту», - підкреслив О.КАЛУГІН.

За його словами, очікується, що 1 вересня 2010 року заняття в новому університеті розпочнуть декілька сотень студентів. На першому етапі основними напрямками освітньої діяльності Мережевого відкритого університету СНД стануть: у галузі юриспруденції - "Міжнародне право"; у галузі менеджменту - "Управління міжнародними проектами" й "Міжнародний менеджмент", у галузі філології - "Російська мова".