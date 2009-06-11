На Майкла Джексона подали до суду за лондонські концерти

В один з судів Нью-Йорка 10 червня було подано позов у зв`язку з 50 концертами, запланованими в Лондоні на 2009-10 роки. Як повідомляє Associated Press, раніше з колишнім менеджером співака був підписаний контракт про його виступ літом 2009 року в рамках відтворення проекту Jackson Five.

У позові стверджується, що за умовами угоди Майкл Джексон повинен був відмовитися від інших виступів до спільного концерту зі своїми родичами і протягом трьох місяців після нього. Тим часом у березні 2009 року було оголошено, що з липня 2009 року по березень 2010 року в лондонському концертному залі O2 Arena співак дасть 50 концертів, які відвідає мільйон осіб. Перший концерт було заплановано на 8 липня, а потім перенесено на 13 липня.

Як передає агентство Reuters, позов поданий від імені промоутерської компанії AllGood Entertainment, яка стверджує, що договір було погоджено в листопаді 2008 року з менеджером співака Франком Ділео (Frank DiLeo), тобто ще до того, як було ухвалено рішення про лондонські концерти.

Позивач вимагає відшкодувати йому збитки в розмірі 20 мільйонів доларів і компенсувати збиток ще на 20 мільйонів доларів. Відповідачами названі сам Майкл Джексон, Франк Ділео і організатор лондонських концертів AEG Live. Адвокат AllGood пояснив AP, що його клієнт не має наміру перешкодити проведенню концертів у Лондоні, а всього лише хоче одержати компенсацію за порушення контракту.

Тим часом у біографії Ділео, розміщеній в англомовній "Вікіпедії", йдеться, що він був промоутером Джексона в 1980-х роках і припинив з ним співпрацю в лютому 1989 року.

Lenta.ru