Шостий музичний фестиваль «Стравінський та Україна» відбудеться 15-21 червня у Луцьку та Устилузі.

Як повідомив УНІАН директор Волинської обласної філармонії Сергій ЄФІМЕНКО, родзинкою фестивалю стане твір Ігоря Стравінського «Весіллячко». У його виконанні будуть задіяні відомі музиканти з Києва, Львова, Луцька, Рівного та Німеччини. Важливою подією стане кінопрограма «Ігор Стравінський та Дмитро Шостакович: митець-влада-свобода».

Кінорежисер з Великої Британії Тоні ПАЛМЕР представить фільми «Свідчення» і «Десь на кордоні».