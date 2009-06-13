В Україні з`явиться туристичний центр «Батьківщина Бандери»

У Старому Угринові Івано-Франківської області створять інформаційний центр «Батьківщина Бандери».

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Комісія обласного конкурсу проектів з розвитку туризму на Івано-Франківщині відзначила 6 кращих проектів 2009 року. Серед відзначених - проект регіональної фундації «Карпатські стежки» з Калуша «Належне облаштування прогулянкових маршрутів для туристів в районі гори Говерла», «Організація рекреаційно-відпочинкової зони в урочищі Трикутник, що в селищі Осмолода Рожнятівського району» (виконавець - Агентство економічного розвитку), «Створення туристичного інформаційно-консультативного центру «Батьківщина Бандери» – проект громадської організації «Бандерівське земляцтво» села Старий Угринів Калуського району, «Туристичний табір «Говерля» Івано-Франківської округи Пласту Національної скаутської організації України, «Формування і поширення інформації про туристичні ресурси Дністровського регіону Івано-Франківської області» громадської організації «Клуб мандрівників «Золоте руно» села Стрільче Городенківського району і «Туристичні маршрути літературною Івано-Франківщиною» Благодійної громадської фундації імені Короля Юрія з Івано-Франківська.

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.