Новий, нестандартний фестиваль ”Fort.Missia-2009”

10-12 липня на Львівщині проходитиме новий вільний в доступі, експериментальний і нестандартний фестиваль "Fort.Missia-2009". Місцем проведення обрано унікальні фортифікаційні споруди Першої світової війни на українсько-польському прикордонні у с.Поповичі неподалік с.Шегині. Про це ZAXID.NETповідомили в МО "Дзиґа".

На цю територію можна буде потрапити тільки раз на рік і тільки на фестиваль. Основою ідеєю фестивалю "Fort.missia" є креативність та різноманіття. Окрім традиційних форматів, фестиваль демонструватиме найновіші явища в музиці, літературі та сучасному мистецтві.

Літературний проект "Kabi.net" влаштує імпрези за участі Юрія Іздрика, Сергія Жадана, Любка Дереша, Олега Лишеги, Богдани Матіяш, Грицька Семенчука, Світлани Поваляєвої, Оксани Васьків, Остапа Сливинського та інших сучасних письменників, поетів та драматургів із традиційною трансляцією в Інтернет.

Електронну музику ночами творитимуть діджеї найпотужнішої львівського середовища "Funkmasters", а експериментальне відео та аудіо презентуватиме молода формація діджеїв і віджеїв "RESTart". Польських діджеїв представлятиме DJ Hosh, а з українських подвижників мікшування виступлять DJ Derrick, DJ Tonika, DJ Ermak, DJ Unique, DJ Neoser, DJ Madhead. І це ще не повний перелік.

Джазуватимуть "DagaDana", "Modern Quartet", "Vaclav Zimpel & Mapk Tokar", "Adlibitum" та "Dzyga Jazz Quartet".

На великій сцені виступлять "Гайдамаки", "Мертвий Півень", "Vo-Vo", "ShockolaD", "Lomaga Band", "Dalai Lama", "Orchestra Vito", "Дивні", ""Ґорґішелі"". Завершуватиме концерти відеодискотека "РадіоІніціатива. Танці. UA".

Особлива увага буде приділена візуальному мистецтву. Упродовж фестивалю буде представлено environment- та lend-art-проекти, мультимедійні проекти та перформанси від львів’ян Влодка Кауфмана, Володимира Топія, Сергія Петлюка, Мирослава Вайди, Олексія Хорошка, групи "Тотем": Олена Афанасьєва, Сергій Дяченко, Макс Афанасьєв (Херсон), Лабораторії Актуальної Творчості (Вінниця), Jaroslaw Koz`ara (Lublin), Katarzyna Szczypior (Lublin), Ярослава Присяжнюка (Київ), Ілона Сільваші (Київ), Dominik Jalowinski (Warszawa), Володимира Бахтова (Миколаїв), Юрія Баранюка (Запоріжжя) та ін.

Окрім того, "Fort.missia" матиме і звичні розважальні атрибути фестивалю: галереї ремісників, місцева кухня, програми проектів Авто ЗАЗ "Козак", "Велопробіг Львів - Париж", виступи вокально-хореографічних проектів з Польщі, Словаччини, місцевого регіону і різноманітні врочистості. Крім атракцій та фортифікацій, до плюсів фестивалю додається те, що він проходитиме у напрочуд мальовничій місцевості. Із фестивальної території можна і милуватись карпатськими схилами, і споглядати, як на долоні, Перемишль, до якого близько 6 км.

"Fort.missia" обіцяє внести новий струмінь у фестивальний рух в Україні. Зараз над фестивалем працюють потужні креативні групи з обидвох боків кордону. І це свідчить, що цьогоріч "Fort.missia" стане початком великого і тривалого проекту.