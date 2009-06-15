Спробуйте літо на смак з Христиною Катракіс

Час розслабитися, гаряче повітря, легкий вітер грайливо піднімає, яскраві плаття. Строкаті шкарпетки в колір смішних краваток. Кольорові туфлі на величезних каблуках…

Лідер ринку з інтер’єрних рішень елітного рівня – студія DOMUS – запрошує на відкриття сезону вечірок з яскравою презентацією літнього солодкого життя «La Dolce Vita. а casa tua».

Основна ідея проекту – відкрити сезон вечірок, де будуть представлені зразки й колекції робіт сучасного світового мистецтва.

Перша вечірка відбудеться 18 червня. Програму відкриє презентація полотен Христини Кущ-Катракіс з колекції "Ukrainiano vero! ЛІТО".

Виставка «Uкrainiano vero! ЛІТО» буде відкрита для перегляду з 19.06 по 3.07.2009 на території салонів DOMUS за адресою: Київ, Верхній Вал, 22.

***Христина Кущ-Катракіс народилася в Україні. Училася в Америці і Франції (Сорбонна). Живе і працює в Голлівуді. У свої 28 –двічі професор мистецтва і мистецтвознавства. Як художник-постановник працювала в трьох голлівудських картинах (студія FOX). Заснувала «Академію мистецтв Калліста» («Kallista Art Academy») з філіалами в США, Греції та Італії. Бере участь у соціальних проектах президента США Барака Обами. На сьогоднішній день її роботи знаходяться в колекціях: Бреда Пітта, Джорджа Клуні, Софі Лорен, Шер, Тіни Тернер, відомих шанувальників і бізнесменів Європи, США і Канади.

Серед запрошених на вечір: Богдан Ступка, Олег Скрипка, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, Андре Тан, відомі політики, бізнесмени, представники дипломатичного корпусу.