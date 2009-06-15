«Відкрита Ніч» оголошує про свій 13-й Дубль

Цього року оргкомітет фестивалю на чолі із незмінним арт-директором Михайлом Іллєнком приготували для глядачів чималу кількість сюрпризів та цікавинок. Фестиваль розширює свої тематичні та часові межі:

- 13-та «Відкрита ніч» триватиме тиждень з 22 по 29 червня.

- Починає роботу міжнародний клуб фестивалю – розпочнемо з програми французького студентського кіно

- За підтримки провідного українського кіно виробника – компанії «Film.ua» фестиваль проведе «Кампус талантів», переможці якого знімуть та покажуть на фестивалі 3-хвилинні фільми

- У програмі «Знімається кіно» будуть представлені фільми, над якими нині триває робота

- Телепоказ конкурсної програми фестивалю та інтерв’ю з авторами забезпечує Головний інформаційний партнер фестивалю – телеканал ICTV.

Разом з тим «Відкрита Ніч» береже свої найкращі традиції – показ головної фестивальної програми відбудеться, як і завжди, на літописній горі Уздихальниці поряд із Замком Ричарда на Андріївському узвозі в ніч з 27 на 28 червня. Церемонія відкриття – о 21.00, оголошення переможців – з першими променями сонця. Форма одягу – з пледами та парасольками.

Усі інші подробиці – зміст конкурсної та позаконкурсної програм, склад Журі та інше – буде оголошено на прес-конференції, яка відбудеться на додатковому фестивальному майданчику сьогодні, 16 червня, о 16.00

Акредитацію на прес-конференцію та додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 066-215-95-46, 207-12-33.