Олександр Мікула святкує 30-ліття творчої діяльності

16 червня о 17:00 Національний музей Тараса Шевченка запрошує на відкриття виставки графіка-дизайнера і педагога Олександра Мікули «Дизайн довжиною в життя».

Виставка присвячена 30-літтю творчої діяльності художника в графічному дизайні. На експозиції представлено 100 товарних знаків і логотипів, етикетки до продуктів харчування, а також 50 плакатів різного часу створення – від радянських кіноплакатів до сучасної соціальної проблематики.

Також на виставці представлені плакати студентів пана Олександра, що розкривають ставлення молоді до свого учителя.

Експозиція буде доступна для перегляду до 21 червня.

17 червня о 16:30 Олександр Мікула проведе відкритий майстер клас у приміщенні Національного музею Т. Шевченка.

***Олександр Мікула є членом Національної спілки художників України і Спілки дизайнерів України, членом-кореспондентом Української академії геральдики і товарного знаку. З 2006 р. старший викладач кафедри графічного дизайну Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Олександр Мікула є організатором і художнім керівником щорічного творчого пленеру «Мистецька Качанівка» для студентів мистецьких навчальних закладів, що проводиться на території Національного заповідника «Качанівка».