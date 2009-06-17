Київ приймає театр ”Современник”

На сцені Театру російської драми сьогодні та завтра ввечері – Валентин Гафт та Олександр Філіппенко зі "Сном Гафта, переказаним Віктюком".

Напередодні, попри дорожнечу квитків, зал заповнили прихильники художнього керівника "Современника", актриси і режисера Галини Волчек. Вона відродила "Современник" у 70-х, після того, як з колись найпопулярнішого московського театру пішов режисер Олег Єфремов.

Під час творчого вечора Волчек зізнавалась у коханні киянам – заради українських гастролей навіть скасувала поїздку до Нью–Йорка, де мала отримувати престижну нагороду. На сцені розповідала про дитинство, деспотичну матір і ненависний предмет - хімію, який зробив з неї справжню актрису.

Галина Волчек, художній керівник театру "Современник": "Я ее выучила наизусть – ни одну роль, никогда я не учила с таким упором, с таким желанием, как теорию электролитической диссоциации. У меня главная задача – это ведь не потерять ритм, потому что собьюсь – и все".

ICTV