Оголошено всіх учасників конкурсу ”Нова хвиля 2009”

Оргкомітет конкурсу оголошує про рішення журі Восьмого Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля 2009".

Після додаткових прослуховувань матеріалів претендентів на участь у фінал, стали відомі імена тих, хто боротиметься за перемогу на сцені концертного залу "Дзінтарі" з 28 липня по 02 серпня в Юрмалі.

Імена фіналістів:

Макс Лоренс – Білорусь

Лика – Грузія

Sondoro Sandhy – Індонезія

Antonello Carozza – Італія

Нуржан Керменбаєв – Казахстан

Gu Liya – Китай

Аisha – Латвія

Sara Chmiel – Польща

Малишева Ганна - Росія

Група "Пара нормальних" – Росія

Юсим Марк – Росія

Джамала – Україна

Левіцький Владислав – Україна

Mila Nytych – Україна

Ville Laaksonen – Фінляндія

3NITY – Франція

Подробиці