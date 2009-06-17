Оголошено всіх учасників конкурсу ”Нова хвиля 2009”
Від України аж три учасника
Оргкомітет конкурсу оголошує про рішення журі Восьмого Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля 2009".
Після додаткових прослуховувань матеріалів претендентів на участь у фінал, стали відомі імена тих, хто боротиметься за перемогу на сцені концертного залу "Дзінтарі" з 28 липня по 02 серпня в Юрмалі.
Імена фіналістів:
Макс Лоренс – Білорусь
Лика – Грузія
Sondoro Sandhy – Індонезія
Antonello Carozza – Італія
Нуржан Керменбаєв – Казахстан
Gu Liya – Китай
Аisha – Латвія
Sara Chmiel – Польща
Малишева Ганна - Росія
Група "Пара нормальних" – Росія
Юсим Марк – Росія
Джамала – Україна
Левіцький Владислав – Україна
Mila Nytych – Україна
Ville Laaksonen – Фінляндія
3NITY – Франція