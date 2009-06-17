У Львові відкриється Перший на Заході Центр сучасного танцю

У Львові на Сихові відкриється перший у Західній Україні Центр сучасного танцю «Сіріус». Першими акціями Центру стануть майстер-класи від хореографа телепроекту «Танцюють усі» Тетяни Островерх, телезірки й одного з кращих танцюристів України Влада Ями та виступи на День Незалежності та заснування у Львові Міжнародного фестивалю сучасного танцю «Dance Fusion».

Основною метою Центру є створення осередку, на базі якого усі охочі зможуть фахово вивчати різні види та напрямки сучасного танцю, аматори – змістовно проводити свій вільний час, а професіонали – викладачі, танцюристи, актори, режисери – підвищувати виконавську та педагогічну майстерність.

На базі ЦСТ постійно відбуватимуться майстер-класи від провідних українських та зарубіжних виконавців і педагогів. Тут будуть творчі майстерні та студії танцю для усіх охочих незалежно від віку, а також школа сучасного танцю для дітей, які хочуть пов’язати своє фахове майбутнє із танцем. Також поряд із Центром функціонуватиме перша у Західній Україні професійна танцювальна компанія, що працює у жанрі сучасної хореографії. Як обіцяють організатори, вже у кінці серпня на базі ЦСТ «Сіріус» відкриється «Танцювальна школа Влада Ями.

Тестова робота ЦСТ «Сіріус» триває із грудня 2008 року. Нині у Центрі займається понад 140 дорослих та дітей.

Офіційне відкриття ЦСТ заплановане на понеділок, 29 червня. Початок о 12.00.

***В Україні перший подібний центр було відкрито у Дніпропетровську (Центр і Школа «Інші танці»). Схожі ініціативи виявлялися у Києві (приватна танцювальна компанія «Київ Модерн Балет»). Тепер такий центр відкривається у Львові.

Покликанням Центру є створення на його основі школи, культурно-освітнього осередка, подібно до всесвітньовідомих шкіл Марти Грехем у Нью-Йорку, Гамбурзької балетної школи Джона Ноймаєра, школи-студії Моріса Бежара у Брюсселі.

Про ЦСТ:

Зараз у Центрі є 7 кваліфікованих викладачів із різних напрямків сучасного танцю;

Команда професійних хореографів із досвідом роботи в Україні та за кордоном;

Обладнаний для занять хореографією зал площею 120 кв. м.

Центр твориться на базі балету сучасного танцю «Сіріус».

Починаючи з 2001 року «Сіріус» – багаторазовий лауреат, дипломант і переможець Всеукраїнських та міжнародних фестивалів сучасного танцю.

У 2007 році «Сіріус» виборов титул найкращого балету м. Львова, а у 2008 – Західної України. Протягом 2002 – 2008 років балет представив 5 сольних програм.

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