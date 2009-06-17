Олег Скрипка в Музеї Гончара презентує цьогорічну «Країну Мрій»

Завтра, 18 червня, о 16.00, у дворику Музею Івана Гончара (вул. І.Мазепи 29) відбудеться презентація цьогорічного фестивалю«Країна Мрій» під назвою «Посиденьки у Гончара».

О 16.00 – офіційна прес-конференція за участю ініціатора фестивалю Олега Скрипки, Олесі Жулинської (директора відділу зі зв’язків із громадськістю Компанії «Кока-Кола Україна»), братів Капранових (кураторів Літературної сцени та Книжкового ярмарку), Олексія Долі (куратора Алеї Майстрів), Тараса Грималюка (організатора фестивалю), Олени Бджоли (Українсько-Японський центр) та Вадима Красноокого (лідера гурту УКРАЇН’SKA MAD HEADS XL), котрі докладно розкажуть про всі творчі напрацювання та мрії, що втілюватимуть у цьогорічному фестивальному дійстві.

О 17.00 – ви почуєте виступи деяких учасників фестивалю: фольклорного гурту «Стріла», гурту народної музики «Надобридень», а також виступ Олега Скрипки.

О 18.00 – частування усіх присутніх козацьким кулешем, що готуватиметься під час цих Посиденьок.

27 червня на Співочому полі в Києві вже вшосте відбудеться міжнародний етнічний фестиваль Країна Мрій ’2009. Як уже повелося в Країні Мрій, повноцінно будуть представлені самобутні народознавчі та сучасні стилі у виконанні вітчизняних й іноземних співців. З докладним розкладом подій можна ознайомитися на іменній сторінці дійства в підрозділі «ФЕСТИВАЛЬ/2009/Програма».

Звідти можна почерпнути докладніші відомості про учасників цьогорічного фестивалю – іноземних гостей, а також поважну когорту вітчизняних піснярів, співців, музик, поетів та літераторів.

Також на Країні мрій буде надзвичайно цікава дитяча майстерня, алея майстрів, книжковий ярмарок та Літературна сцена, галявина «Ярило» з інтерактивними забавами від братства козацького звичаю «Спас», різнобічно буде представлена культура дружнього японського народу на Майданчику Українсько-Японського Центру. Протягом цього дня відбуватиметься конкурс на найвишуканішу вишиванку від партнера фестивалю.