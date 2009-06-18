Кузьма попросив пробачення перед івано-франківцями

Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко в Івано-Франківську попросив пробачення за свій «останній гріх» перед громадою міста.

Як передає кореспондент УНІАН про це співак заявив 17 червня на прес-конференції в Івано-Франківську у міській раді.

Андрій Кузьменко вибачився перед мешканцями Івано-Франківська за поведінку під час концерту з нагоди 345-річчя міста у травні 2007 року. Тоді він, виконуючи пісню «Чорнобиль» (концерт у прямому ефірі транслювало місцевого телебачення – УНІАН), спровокував слухачів до відвертої лайки, що обурило громаду міста і міську владу. Учора, за словами співака, він приїхав тільки з метою вибачитися.

«Я нарешті дожив до того часу і прийшов у Івано-Франківськ просити

пробачення, - наголосив А.КУЗЬМЕНКО. - Я дожив до того моменту, що якісь людські якості переважили над тими хуліганськими в моїй душі. Може, зле, що то не сталося відразу. Але жив у мені якийсь маленький хлопчик-хуліган, якого, інколи, накривала хвиля ейфорії від того, що робиться навколо. Він (маленький хлопчик) вилазив на гору. І я вже потім думав: як відповідати за ті дії, а не наперед думав чи варто це робити? Тому сьогодні я прийшов у Івано-Франківськ для того, щоб попросити пробачення в громади міста. Попросити пробачення – це ще не означає, що ви мені ще вибачите. Бо є люди, кому то заважало тоді, кому я зробив зле. Але я прийшов попросити пробачення тому, що то був останній гріх, фактично, який мішав мені жити, і я вирішив позбавитися його таким шляхом: прийти, подивитися вам в очі і сказати: вибачте мені, будь ласка, я більше так не буду».

Довідка УНІАН. Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС у 2007 році після концерту на міському озері до Дня міста А.Кузьменка за

«нецензурні висловлювання» оголосив персоною «нон-грата». А гурт «Скрябін» завітає до Івано-Франківська на фестиваль «Львівського пива» і буде хедлайнером суботнього концерту (20 червня) на міському озері.