Сьогодні в Києві відкриється виставка Христини Катракіс

Студія DOMUS, за адресою Верхній Вал, 22, анонсує початок проведення культурних вечорів.

Цього разу будуть представленні роботи визначної художниці, двічі професора мистецтва та мистецтвознавства Христини Кущ-Катракіс.

Хоча майстрині лише 28, але її роботи вже прикрашають оселі найвидатніших акторів Голівуду Бреда Пітта, Джорджа Клуні, Шер, Тіни Тернер, відомих політиків і бізнесменів Європи, США і Канади. А галереї Парижа, Нью-Йорка, Рима відкриті для її виставок.

Атмосфера Італійського дворику буде наповнена джазовою музикою. А проведе вечір відомий джазист Олексій Коган. Виставка «La Dolce Vita… a casa tua»! одна із найцікавіших подій цього літа, яка збере таких поціновувачів мистецтва таких як Богдан Ступка, Остап Ступка, Наталія Сумська, Олег Скрипка, Роман Балаян, Тетяна Франчук та інші.