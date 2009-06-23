У Швеції стартує Тиждень Інгмара Бергмана

Бергманівський Тиждень пройде в Швеції з 23 по 28 червня на острові Форі, з яким пов`язано останні чотири десятиліття життя і творчості всесвітньо відомого шведського кінорежисера Інгмара Бергмана.

Під час Тижня, що проводиться шостий рік поспіль, організатори мають намір запропонувати любителям культури відвідати театральні постановки просто неба, подивитися фільми знаменитого шведського режисера, взяти участь у лекціях і семінарах, присвячених не тільки творчості Інгмара Бергмана, але і сучасному розвитку кінематографа в цілому.

Інгмар Бергман уперше відвідав Форі в квітні 1960 року в пошуках місця для зйомок одного з своїх фільмів. З тих пір на цьому острові в цілому він зняв сім своїх картин.

Тому не випадково одним з пунктів фестивальної програми є екскурсії по місцях зйомок бергманівських фільмів.

Новими для Бергманівського Тижня цього року є лекції визнаних сучасних режисерів і їх зустрічі зі студентами й молодими кінематографістами.

Один з очікуваних зарубіжних гостей тижня є німецький режисер Вім Вендерс, відомий любителям кіно за такими фільмами, як "Американський друг", "Париж, Техас", "Небо над Берліном" та іншим. Під час Бергманівського Тижня буде показаний один з останніх фільмів Вендерса "Зйомки в Палермо" (2008).

Серед гостей Бергманівського Тижня і молодий мексиканський режисер Енріке Ріверо, що став цього року володарем премії Інгмара Бергмана, яка вручається на початку року – в дні Гетеборгського кінофестивалю – за успішний дебют у кінематографі.

Інгмар Бергман пішов з життя у віці 89 років. За свою 70-річну кар`єру в період з 1938 по 2004 рік художник створив близько 170 театральних, телевізійних і радіопостановок. За 60-річну кар`єру в кіно він зняв близько 50 художніх і телефільмів, багато з яких удостоєні престижних міжнародних нагород.

Подробиці