Цими вихідними пройде ковальський фестиваль «Гамора»

27-28 червня у селі Лисичево Іршавського району Закарпатської області відбудеться щорічний ковальський фестиваль «Гамора–2009».

Гамора – це назва кузні-музею, але не звичайної, а водяної. Зараз їй понад 300 років, а вона все ще працює і є єдиною такою у Європі.

Українські ковалі щороку збираються біля Гамори, щоб під шум водяного колеса попрацювати молотками, провести майстер-класи, потанцювати під автентичну музику, поспілкуватись у наметовому містечку та виїхати на полонину Кук.

«Гамора» – це свято етнічної музики та ковальського мистецтва.

На гостей фестивалю чекають майстер-клас з приготування традиційної закарпатської страви – бограчу, верхова їзда, молодіжна дискотека.

Любителі активного туризму матимуть можливість відвідати презентацію пішохідного маршруту Міжгір’я – Лисичево.

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