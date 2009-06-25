Фестиваль німецької культури відбудеться у Дніпропетровську

У Дніпропетровську 16-18 жовтня 2009 р. відбудеться регіональний фестиваль німецької культури «Зберігаємо традиції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Конкурс уряду Федеративної Республіки Німеччини на проведення фестивалю виграла обласна організація німців «Відергебурт».

Очікується, що до Дніпропетровська приїдуть близько 200 учасників та гостей фестивалю, представники міністерства внутрішніх справ ФРН, Німецького технічного центру, посольства ФРН в Україні та інші посадові особи.

В рамках проведення фестивалю заплановані виступи німецьких фольклорних колективів, які пройдуть центром міста маршем разом з Баварським духовим оркестром.