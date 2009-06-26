В «Артеку» Марієтта спробувала себе в новому амплуа

11:20, 26 червня 2009
Культура
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Сонце, море, дитячі посмішки...

Сонце, море, дитячі посмішки, гарний настрій і багато, багато музики. Молода співачка Марієтта побувала в «Артеку» і зробила серйозну заявку –  стала телеведучою.

14 червня на концертному майданчику Міжнародного дитячого центру «Артек» пройшов фінал відбіркового туру пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2009».

Були гості з різних куточків України, відомі артисти, політики, навіть Юлія Володимирівна приїхала привітати дітей, серед яких була молода співачка Марієтта, яка цього року не брала участь у відбірковому турі конкурсу, а спробувала себе в новому амплуа. На артеківській сцені Марієтта разом з ведучим Євробачення-2009 Тимуром вела шоу в прямому ефірі на Першому Національному. Під пильною увагою камер протягом 3-ох годин Марієтта зарекомендувала себе як професіонал. Але і без пісні не обійшлося, поки тривав підрахунок голосів телеглядачів, Марієтта подарувала одну з найулюбленіших своїх пісень «Алло».

16 червня «Артек» святкував свій день народження. До ювілею був випущений диск, де були перевидані пісні, які є візитною карткою «Артеку». Марієтта, NEW’Z Cool, група «Алібі», Гайтана, того вечора виконували саме ці пісні. І, звичайно ж, Марієтта заспівала свій новий хіт, який став уже гімном усіх тінейджерів «Вконтакті».

 

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