Помер Майкл Джексон

У госпіталі Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі помер відомий американський співак, танцюрист і автор пісень Майкл Джексон (н. 28 серпня 1958 р.), який був госпіталізований з серцевим нападом, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ.

Майкл Джексон досяг міжнародної популярності в 12 років як вокаліст організованої ним зі своїх братів групи Jackson 5. Згодом став найбільш комерційно успішним сольним артистом в історії і був проголошений «Королем поп-музики». Найбільше визнання мають альбоми «Off the Wall» (1979), «Thriller» (1982) і «Bad» (1987), причому «Thriller» занесений до Книги рекордів Гіннеса як диск усіх часів і народів, що продавався найкраще.

Майкл Джексон перестав дихати після чергової ін`єкції знеболюючого препарату, повідомляє у п`ятницю британський таблоїд The Sun з посиланням на джерело у відділенні швидкої допомоги медцентру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Як розповіли в оточенні поп-виконавця, після ін`єкції демерола в Джексона почалося утруднене дихання, він дихав усе повільніше, поки не припинив дихати зовсім. Особистий лікар, який знаходився поруч спробував зробити йому штучне дихання і викликав швидку допомогу. Медики прибули через вісім хвилин і почали реанімаційні заходи.

Лікарі намагалися запустити серце пацієнта дорогою до лікарні, але безуспішно. Як повідомлялося, виклик за адресою Майкла Джексона надійшов у службу порятунку о 12:22 за місцевим часом, а смерть була констатована лікарями медцентра о 14:26. Попередня причина - зупинка серця.

Тим часом адвокат сім`ї Джексона Брайан Оксмен (Brian Oxman) заявив Agence France-Presse, що той постійно приймав сильнодіючі препарати, щоб бути у формі перед серією лондонських концертів, яка мала початися у середині липня. Кажучи про смерть співака, адвокат відзначив, що вона не стала несподіванкою.

"Люди, які його оточували, весь час його підштовхували (приймати сильнодіючі засоби). Якщо ви думаєте, що у випадку Анни Ніколь Сміт йдеться про зловживання, це й порівняти не можна з тим, що було в житті Майкла Джексона", - зазначив Оксмен. Нагадаємо, відому фотомодель Сміт знайшли мертвою в номері готелю у Флориді в лютому 2007 року. Було встановлено, що вона померла від передозування знеболюючих препаратів.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в медцентрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі у віці 50 років. Коронер, який офіційно підтвердив поширені ЗМІ повідомлення, не став називати причини смерті. Розтин тіла має відбутися у п`ятницю, його вже доставили в морг.

Препарат демерол, про який повідомили джерела The Sun, є сильним анальгетиком з помірною седативною дією. У великих дозах він знижує здатність міокарду скорочуватись і при тривалому застосуванні викликає залежність.

Lenta.ru