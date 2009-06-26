Завтра - «Країна Мрій»

В суботу 27 червня на Співочому полі в Києві вшосте відбудеться Етно-фестиваль "Країна Мрій".

За вже усталеною традицією, в Країні Мрій - 2009 самобутні та сучасні стилі будуть показово й чисельно презентовані у виступах вітчизняних та іноземних виконавців.

З докладним розкладом подій, а також відомостями про учасників цьогорічного фестивалю можна ознайомитись тут.