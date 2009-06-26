Завтра - «Країна Мрій»
14:52, 26 червня 2009Культура
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Етно-фестиваль відбудеться вшосте
В суботу 27 червня на Співочому полі в Києві вшосте відбудеться Етно-фестиваль "Країна Мрій".
За вже усталеною традицією, в Країні Мрій - 2009 самобутні та сучасні стилі будуть показово й чисельно презентовані у виступах вітчизняних та іноземних виконавців.
З докладним розкладом подій, а також відомостями про учасників цьогорічного фестивалю можна ознайомитись тут.
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