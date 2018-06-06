Смерть Майкла Джексона: відійшла ціла епоха сучасної музики

Сьогодні світ шокувала новина про смерть легенди поп-музики– Майкла Джексона.

Майкл Джексон досяг міжнародної популярності ще у 12 років. Згодом став комерційно найбільш успішним сольним артистом у історії і був проголошений «Королем поп-музики». Один із його альбомів – Thriller – занесено до Книги рекордів Гіннеса як диск усіх часів і народів, що найкраще продавався.

Останні калька років Майкл Джексон тяжко хворів, не виступав з концертами, а також – погруз у боргах. Проте він планував повернутися на сцену, зокрема з липня 2009 року по березень 2010-го у лондонському концертному залі O2 Arena збирався дати 50 концертів, які мало відвідати мільйон чоловік.

Думками діляться діячі культури України.

Василь Вовкун, міністр культури і туризму:

З ЙОГО СМЕРТЮ ВІДІЙШЛА ЦІЛА ЕПОХА СУЧАСНОЇ МУЗИКИ

Зі смертю Майкла Джексона відійшла ціла епоха сучасної музики. Це було мистецтво великої особистості, яка вміла поєднувати цікаву форму з технікою, і завдяки цьому він став кумиром для багатьох поколінь. Кожна його робота – це синтез різних мистецтв, яскраві видовища, які ніколи не повторювалися, але водночас багатьма наслідувалися.

Гадаю, ім’я Майкла Джексона, як і «Бітлз», завжди залишатиметься на висоті. Переконаний, його мистецтво – це не лише експеримент у музиці, а й над собою, що напевно й спричинило, на жаль, таку передчасну смерть. Україна приєднується в ці скорботні дні зі своїми співчуттям до всіх, хто його знав, любив та поважав.

Ніна Матвієнко, народна артистка України:

Я СЬОГОДНІ ЗАПАЛЮ ЙОМУ СВІЧЕЧКУ

Майкл Джексон був унікальним співаком у своїй віртуозності, у такій подачі себе самого. Джексон – дуже унікальна людина…

Мені шкода, що він пішов, бо хотілося б від нього ще багато чого почути.

У нього надзвичайна пластика тіла… Пам’ятаєте його винахід у танцях – іде начебто назад, а рухається вперед.

У нього було і є дуже багато послідовників. Але я б не хотіла, аби коли-небудь хтось його наслідував у тому, як він глумився над своєю природою. Бо природа завжди прекрасна, у будь-якому кольорі шкіри, у будь-якому відтінку шкіри.

Він був прекрасний, я бачила його фото перед операціями, сестру його бачила…

Мені жаль, що так сталося… З цього життя пішла дуже вимучена душа.

Я сьогодні запалю йому свічечку.

Юрій Рибчинський, поет-пісняр:

ВІН ДО СМЕРТІ ЗАЛИШАВСЯ ВЕЛИКОЮ ДИТИНОЮ

Майкл Джексон – це людина, яка народилася для пісні. Він дуже багато зробив для розвитку естрадної пісні сучасного світу. Джексон ні на кого не був схожий. Він до смерті залишався великою дитиною.

Його пісні, його талант неможливо було не любити.

Одне слово – епоха.

Андрій Кузьменко, лідер гурту «Скрябін»:

САМЕ З НЬОГО ПОЧАЛАСЯ ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ НОВИХ ВІЯНЬ У МУЗИЦІ

Мені дуже прикро!

Як би до нього не ставилися, Майкл Джексон був мегалюдиною, справжній Король поп-музики.

Саме від нього почалася величезна кількість нових віянь у музиці.

Дуже шкода, що не відбувся його марафон у Лондоні з більш як 50 концертами на одному місці. На які квитки розкупилися буквально за декілька секунд.

Ми всі теж туди збиралися…

Для мене то шок! Просто шкода!

Олег Скрипка, лідер гурту ВВ:

З ЙОГО ВІДХОДОМ ПОП-МУЗИКА ДЛЯ МЕНЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ

Усі кажуть, що колись була класна естрада, а зараз щось сталося з музикою… Є така загальна думка.

У поп-музиці завжди існує баланс між талантом і маркетингом. У випадку Майкла Джексона великою частиною його успіху був талант. Він реально талановита людина.

Для мене – ця людина пішла, і з нею пішла ціла епоха. Тобто тепер я можу поставити крапку на поп-музиці. Усе. Для мене поп-музика закінчилася. Бо для мене Майкл Джексон був винятком, він представляв ту сторону естради, яка мала в собі якість. Це саме той випадок, коли ми кажемо, що людина пробила собі дорогу не харизмою, а саме талантом...

Ані Лорак, співачка:

ПІСЛЯ СМЕРТІ ВІН ЖИТИМЕ У СВОЇЙ МУЗИЦІ

Це справді велика втрата, яка сколихнула весь світ. Він з дитинства займається музикою і став улюбленим артистом для багатьох.

Мені здається, що він прожив щасливе й цікаве життя, і навіть після його смерті він житиме у своїй музиці, у своїх платівках і ще не раз тішитиме своїх шанувальників. Ми всі тужимо за ним.

Опитувала Ксеня Лесів