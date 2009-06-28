У Києві визначили переможців кінофестивалю «Відкрита Ніч»

19:58, 28 червня 2009
Культура
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Гран-прі узяв фільм «Подорож»

У ніч з 27 на 28 червня у Києві на Андріївському узвозі відбулася конкурсна частина фестивалю «Відкрита Ніч», який цього року триває з 22 по 29 червня.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю - громадська організація „Нарешті”, продюсерська агенція „Зелений пес” та компанія „Іллєнко Фільм” - на конкурс було подано близько 60 робіт, з яких до конкурсної програми потрапило 19.

Журі цьогорічного фестивалю у складі голови журі, актора Богдана БЕНЮКА, актора і кінорежисера Олександра ІГНАТУША, кінооператора Олександра КРИШТАЛОВИЧА, заступника декана факультету кінематографії Паризького університету Жоеля ОГРО та інших, визначило переможців та призерів фестивалю.

Зокрема, журі визначило кращий акторський дует – Тарас КИЩУН та Марія КОПИТЧАК у фільмі «Про біг». Приз “за оптимізацію виробничого процесу” отримає Тарас ПРАЦЬОВИТИЙ, режисер, сценарист, оператор, художник, звукорежисер фільму «Про біг». Сергій КРУТЬКО отримає приз за найкращу операторську роботу у фільмах «Автовідповідач» та «Подорож». За кращу роботу художника буде відзначено Альону ГЛУШИЧ за фільм «Автовідповідач».

Визначено переможців номінаціях: «Неігрове студентське кіно», «Ігрове студентське кіно» та «Анімаційний студентський фільм».

Гран-прі фестивалю «Відкрита Ніч. Дубль 13» журі присудило фільму «Подорож», режисер Роман СИНЧУК.

Визначення переможців у професійних категоріях не відбулося через відсутність мінімальної потрібної кількості для конкурсу.

Закриття фестивалю та вручення дипломів та призів відбудеться 29 червня.

 

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