У Голій Пристані оберуть «Купальську красуню»

У місті Гола Пристань Херсонської області 4-5 липня пройде сьомий всеукраїнський фестиваль народної творчості «Купальські зорі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Голої Пристані Анатолій НЕГРА.

За його словами, у фестивалі візьмуть участь 20 фольклорних колективів з різних областей України і 18 колективів з Голої Пристані. У програмі свята - конкурс краси «Купальська красуня». Також у рамках фестивалю працюватимуть 12 виставок виробів народних промислів.

Мер повідомив, що на фестиваль приїдуть офіційні делегації з румунського міста Чиснодіє, котре є побратимом Голої Пристані, російського міста Слов’янськ-на-Кубані, чекають також підтвердження про приїзд делегацій з Білорусі, Польщі і Придністров`я.

«Очікується, що на фестивалі буде близько 35 тисяч гостей, це вдвічі більше, ніж жителів міста», - сказав А.НЕГРА.