У Херсоні знімають фільм «Доля» про шлюби українок з іноземцями

Компанія Media Most (Ізраїль) і Херсонська обласна держтелерадіокомпанія «Скіфія» знімають у Херсоні документальний фільм «Доля» про шлюби мешканок міста з іноземцями в епоху економічного занепаду після розвалу СРСР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонського морського торгового порту, на базі якого проходять зйомки.

Згідно з повідомленням, фільм розповість не тільки про «шлюбну еміграцію» жителів Херсона, але й про іноземців, які побажали переїхати в Україну до своїх дружин.

«Наш фільм ставить своїм завданням дослідження питання: що примусило жителів благополучних країн Заходу полишити рідні місця і переїхати в Україну, що переживає зараз нелегкі часи? Чим, крім прекрасних жінок, привернула їх ця країна, її традиції, вдачі, спосіб життя? Кожна із згаданих нами історій по-своєму унікальна і містить свої неповторні повороти. Їх об`єднує одне - любов», - цитує прес-служба порту режисера фільму Олександра ШАБАТАЄВА.

Фільм буде дубльований англійською, французькою, португальською, російською і українською мовами, і тому буде цікавий для телеканалів і кінофестивалів у різних країнах.

Стрічка буде знята в стилі документальної драми з великою кількістю героїв, життя яких так чи інакше переплетене з історією Херсона.

Передбачається, що робота над фільмом буде завершена до кінця року.