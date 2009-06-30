На Черкащині встановили пам’ятний знак до 240-річчя Коліївщини

У Смілянському районі Черкаської області встановили пам’ятний знак до 240-річчя Коліївщини.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором та одним зі спонсорів проекту встановлення пам’ятного знаку на межі села Костянтинівка і міста Сміла – на місці зустрічі повстанських загонів Коліївщини під проводом Максима Залізняка і Василя Бурки у травні 1768 року – став місцевий історик, завідувач відділом краєзнавства Смілянської райдержадміністрації Сергій ТИМОФІЄВ.

Він розповів, що майже рік знадобився, щоб зібрати докази для підтвердження цього історичного факту, що стався саме на Смілянщині та описаний у багатьох книгах та архівах.

За словами С.ТИМОФІЄВА, торік спеціалісти з Києва досліджували смілянську місцевість, працювали з топонімами. Саме вони і довели, що назва костянтинівського лісу - Бурмачина - походить від прізвища одного з ватажків гайдамацького повстання Василя Бурки.