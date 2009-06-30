Жадан обіцяє привезти нову книгу на Форум видавців

У неділю, під час літературної зустрічі у кав’ярні-книгарні "Кабінет" у Львові письменник Сергій Жадан, якого називають найвпливовішим поетом молодшої генерації української літератури та цілою літературною індустрією Сергієм Жаданом, репрезентував нові книги, зокрема свою "Ефіопію" та поетичну антологію "Кордон", до якої увійшли тексти трьох "прикордонних" поетів Сергія Жадана, Ігоря Сіда, Андрія Полякова, - інформує ZAXID.NET.

"Ідея такої книги виникла у Андрія Полякова з Сімферополя. Ми три прикордонних поети: російською пишуть українець з Москви Ігор Сід та Андрій Поляков. Книгу видало видавництво "Арт Хауз Медіа". Вірші у книзі йдуть в абетковому порядку, як у телефонному довіднику, а бонусом книги є мої українські переклади віршів Полякова та Сіда, натомість Сід переклав російською мої вірші", - зазначив Сергій Жадан.

"Ефіопія" - це книга віршів та есеїв, що складається з трьох розділів: "Кочегари", "Поети" та "Коментарі".

"На Форум видавців привезу нову книгу, яка вийде у серпні. Там будуть нові і старі вірші. Книга міститиме цикл віршів "Лесбіянки". А у вересні ми з гуртом "Собаки в космосі" приїдемо до Львова знову, ми тут були в грудні минулого року", - додав Жадан.