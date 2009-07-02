”Телетріумф” приймає заявки на здобуття премії 2009 року

Організаційний комітет Національної телевізійної премії „Телетріумф” оголошує про прийом творчих робіт на здобуття IX премії „Телетріумф”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у середу на брифінгу в.о. голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Андрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його інформацією, заявки прийматимуться з 1 до 27 липня.

А.МІРОШНИЧЕНКО також повідомив, що на засіданні Нацрада затвердила номінації цьогорічного “Телетріумфу”. Отже, у 2009 році буде обрано 28 лауреатів національної премії у наступних номінаціях: Репортер; Ведучий інформаційної програми; Ведучий розважальної програми; Актор телевізійного фільму (серіалу); Акторка телевізійного фільму (серіалу); Режисер телепрограм; Режисер телевізійного фільму (серіалу); Оператор програми; Оператор телевізійного фільму (серіалу); Продюсер телепрограми; Продюсер телевізійного фільму (серіалу); Розважальна програма; Ток-шоу; Документальний фільм (серіал); Телефільм; Телесеріал; Щоденна інформаційна програма; Підсумкова інформаційно-аналітична програма; Музична програма; Спортивна передача; Дитяча передача; Навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача; Сценарій телевізійного твору; Найкраща промокомпанія твору чи каналу; Найкращий дизайн твору чи каналу; Найкращий україномовний переклад.

Також буде визначено лауреатів „Телетріумфу-2009” у двох спеціальних номінаціях: Регіональна програма (спеціальна премія для регіональних телекомпаній) та За особливий внесок у розвиток українського телебачення (спеціальна премія від Нацради).

Як зауважив А.МІРОШНИЧЕНКО, цього року половина номінацій спрямована на визначення переможця премії серед фахівців, які створюють передачі. Тобто рівною мірою буде відзначено як найкращі програми, так й професіоналів, які зазвичай залишалися поза уваги.

Конкурсні матеріали прийматимуться Організаційним комітетом премії “Телетріумф” через відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю Національної ради за адресою: 01601, Київ, вул. Прорізна, 2.

Вручення цьогорічного “Телетріумфу” заплановано на 4 вересня.

Довідка УНІАН. У 2008 році премію “Телетріумф” присуджували у 20 номінаціях. Лауреатам вручались нагороди 30 серпня 2008 року.