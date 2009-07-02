Оприлюднили заповіт Майкла Джексона

Заповіт Майкла Джексона надійшов до суду Лос-Анджелеса. Усі свої статки король поп-музики заповів трастовому фонду родини Джексонів, а його розпорядником призначив свою матір, передає 5 канал. Їй же Майкл Джексон попросив надати опіку над трьома своїми дітьми.

Якщо ж із пані Джексон щось трапиться, опікуватиметься дітьми знаменита співачка Даяна Росс. Екс-дружина зірки та матір двох його дітей - Деббі Роу - у заповіті взагалі не фігурує. Документ Майкл Джексон написав ще у дві тисячі другому, тоді його статки становили майже півмільярда доларів.

Десятки фанатів зірки зараз збираються біля його ранчо Neverland у Каліфорнії. Прихильники поп-короля чекають на церемонію прощання зі своїм ідолом. Вона запланована на п`ятницю. Ховатимуть співака у неділю, але на похороні будуть лише родичі та найближчі друзі Джексона. Поки що невідомо, де саме ховатимуть зірку. Майкл Джексон помер минулого четверга, у співака зупинилося серце. У липні він мав виступити у Лондоні із серією грандіозних концертів. Замість них фірма-організатор сподівається провести меморіальні концерти за участю членів родини Джексона.