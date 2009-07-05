У Голій Пристані відкрили пам`ятники козакові і водянику

У місті Гола Пристань Херсонської області на всеукраїнському фольклорному фестивалі «Купальські зорі», який проходить 4-5 липня, відкрили два нових пам`ятники.

Як передає кореспондент УНІАН, на набережній річки Конка мер Голої Пристані Анатолій НЕГРА відкрив пам`ятник водянику, який став ще одним архітектурним елементом, присвяченим купальским традиціям. Скульптура водяника заввишки 2,27 м стоїть поряд зі встановленою раніше статуєю русалки.

Ще один пам`ятник присвячений козакові. Його висота – 1,7 м. «У 1709 році, 300 років тому саме козаки заснували перше поселення Голий Перевіз, яке було на місці нинішнього міста Гола Пристань», - сказав А.НЕГРА.

Скульптури за спонсорські кошти створив херсонський майстер Олег СТЕПАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року в Голій Пристані, на честь 300-річчя міста, планують також встановити пам`ятники полководцеві Олександру Суворову і чумакам.