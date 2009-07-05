На фестивалі «Млиноманія» виступлять 25 рок-гуртів України

Під Немировом у селі Сокілець Вінницької області біля старовинного млина графа Потоцького 6-7 липня пройде фестиваль "Млиноманія".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Фестиваль буде присвячений епосі Середньовіччя.

У перший день, 6 липня, організатори пропонують гостям відвідати екскурсії до Сокільця і розташовану в трьох кілометрах села Печеру, де окрім природних купалень-джакузі знаходиться католицький костел і погребальня-мавзолей сім`ї Потоцьких, архітектором яких є Владислав Городецький.

Ввечері біля млина гостей чекатиме рок-концерт, у якому візьмуть участь гурти з Тернополя - "Ті, що падають вгору", "ОрАндж", "Los Colorados", "Nameless" і "THEgEE`s", з Києва - "Infloccia", "ЯроДан", "Веремій", "My*17", "Не притулятися", "Місто казкових мрій" та "General music", з Дніпропетровська - "ТеЯRем", з Чернівців та Луцька - "Серцевий Напад", з Черкас - "Сади Аккаду", із Запоріжжя 0- "All rivers` heart", з Вінниці - "Серце Дженніфер", "Ясон", "Brandon from 19", "Сакрамент", а також калинівський "Decorum", "Тінь" зі Шпикова, "Мерфі" з Бару, "Шум" з Немирова і "Бузькі приблуди" із Сокільця. Загалом на фестивалі виступатимуть 25 рок-гуртів України.

Наступного дня, 7 липня, відбудуться етнодійства, присвячені святкуванню Івана Купала, майстер-клас з боді-арту та середньовічні бої.

"Млиноманія" - не комерційний фестиваль, тому, як зазначають організатори, вхід буде вільним. Усі бажаючі зможуть оселитися у наметовому містечку.