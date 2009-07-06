Найдавнішу Біблію «виклали» в інтернет

Близько 800 сторінок Біблії, яку вважають найранішою зі всіх відомих, розміщено в інтернеті.

Зображення більше половини сторінок біблейських текстів, які одержали назву Синайський кодекс, вік яких оцінюється у 1600 років, можна побачити на сайті www.codexsinaiticus.org

Як кажуть фахівці, всього в цьому варіанті Священного Писання близько 1460 сторінок розміром 40 на 35 сантиметрів.

"Синайський кодекс - один з найцінніших рукописних скарбів", - сказав Скотт Маккендрік, глава відділу західних манускриптів Британської бібліотеки.

Роботи з реставрації пергаментного документа четвертого століття, укладеного грецькою мовою, велися у Великій Британії, Росії, Єгипті і Німеччині.

Експерти вважають, що він дозволить дізнатися більше про шляхи розвитку раннього християнства.

Рукописи було знайдено в 1844 році у монастирі Святої Катерини на Синайському півострові і розподілено між Єгиптом, Росією, Німеччиною і Британією.

ВВС