Ющенко висловив співчуття у зв`язку зі смертю Богодара Которовича

Глава держави висловив співчуття рідним, учням та колегам народного артиста України Богодара Которовича у зв`язку з його смертю. Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Прийміть найглибші співчуття у зв`язку з тяжкою втратою - смертю народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора Богодара Антоновича Которовича», - йдеться у телеграмі.

Віктор Ющенко з сумом відзначає, що пішов з життя видатний митець сучасності, засновник та беззмінний керівник Державного камерного ансамблю «Київські солісти» і його смерть - непоправна втрата для всієї мистецької громади та шанувальників його високого таланту. «Світла пам`ять про Богодара Антоновича, видатного українського скрипаля, музиканта, справжнього патріота і прекрасну людину, назавжди залишиться у наших серцях», - йдеться у співчутті Президента України.

Художній керівник ансамблю "Київські солісти" Богодар Которович помер у суботу, 4 липня, від інфаркту. Всього лише за день до цього видатний український скрипаль приймав поздоровлення з 68-річчям.