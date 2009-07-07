Помер Василь Аксьонов

Російський письменник Василь Аксьонов помер у Москві після тривалої хвороби на 77-му році життя.

За останні півтора роки письменник переніс низку операцій.

Василь Аксьонов народився 20 серпня 1932 року в Казані в сім`ї партійних працівників Євгенії Гінзбург і Павла Аксьонова.

У 1937 році його батьків було арештовано.

Аксьонов потрапив у дитбудинок для дітей політв`язнів, а потім його забрали родичі. У 1948 Аксьонов виїхав до звільненої з табору матері до Магадана і провів там два роки, перш ніж повернутися до Казані, щоб вступити до медичного інституту.

Якийсь час Аксьонов працював лікарем. Його перші літературні твори були написані на початку 1960-х. Після закінчення хрущовської "відлиги" Аксьонова перестали друкувати, його романи "Опік" і "Острів Крим" не пройшли цензуру.

Учасник самвидат-альманаха "Метрополь", який дістав резонанс на Заході, в 1980 році Аксьонов виїхав в США, де продовжував писати і викладав.

Радянське громадянство йому повернули 10 років по тому. Останні роки письменник провів у Москві.

У 2004 році Василь Аксьонов став лауреатом "Російського Букера" за книгу "Вольтер`янці і вольтер`янки". За його романом "Московська сага" був знятий багатосерійний телевізійний фільм.

ВВС