Про Ангелу Меркель намалювали комікси

Життєвий шлях Анґели Меркель німці тепер можуть вивчати в коміксах, пише "Німецька хвиля". Вони вийшли друком якраз у час літніх канікул, що збігся з часом запеклої передвиборчої бротьби в Німеччині.

Біографію канцлера в картинках під назвою «Miss Tschörmänie. Як з нашої Енджі вийшла канцлерка» нещодавно надрукувало одне з німецьких видавництв.

«Для мене найважливіше в Анґели Меркель - це її очі», - це говорить не лікар-окуліст або пластичний хірург, а карикатурист Гайко Сакураі. Намальована ним канцлер Німеччини стоїть на п`єдесталі з короною на голові та в червоно-жовто-чорній сукні. Її очі напівзаплющені, вказівний і середній пальці на обох руках показують жест Victory, тобто - перемогу.

Авторська група працювала близько року, готуючи історію життя Меркель в картинках. Досліджували, дискутували, писали і креслили. Для Гайко Сакураі - газетного художника-карикатуриста канцлер Німеччини тепер майже як стара знайома, хоча він сам з нею ніколи особисто не зустрічався.

«Тут якраз моя професія карикатуриста стала в нагоді, оскільки я і так щодня працював з образом канцлера. Тобто, вона вже була в моєму репертуарі. Але тут я мусив її також зобразити дитиною, а також молодою дівчиною з тих часів, коли я її ще не знав, за існування НДР, за часів початку співпраці з Гельмутом Колем тощо. Це було цікаво. Я усвідомив, які певні константи є в рисах її обличчя, після того все пішло легко».

Комікс «Miss Tschörmanie» - це захоплююча історія жінки-фізика зі Східної Німеччини, якій упродовж невеликого проміжку часу вдалося зробити блискучу політичну кар’єру. Це також подорож у новітню німецьку історію. Щоправда, у дещо іронічній інтерпретації. А в центрі всього – Меркель, котра загадково посміхається.

«Комікс має привілей, тут можна клеїти дурня. Це означає, що ми можемо перебільшувати, будувати припущення, але це не комікс, який має на меті похитнути її політичний авторитет під гаслом "тепер ми знищимо канцлера". Цього не було», - запевняє художник.

На запитання, хто стане наступною мішенню пензля карикатуриста, Сакураі не може одразу відповісти. «Є тільки питання... про кого... над цим можна поміркувати».