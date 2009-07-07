Лідер «Братів Гадюкіних» у важкому стані

Лідер "Братів Гадюкіних" Сергій Кузьмінський бореться з онкозахворюванням. На офіційному сайті "Братів Гадюкіних" з’явилася інформація: "Два місяці тому (01.05.09р.) Сергію був поставлений діагноз - злоякісна пухлина гортані третього ступеня".

"За ствердженням лікарів, після проведення першого сеансу хіміотерапії пухлина зменшилась на 70%. Але у хворого спостерігається важке проявлення побічних ефектів, викликаних радикальними методами лікування та наявністю хронічного гепатиту С. Доводимо до вашого відома, що для лікування Сергія задіяні провідні медики та використовуються найновітніші медикаментозні методики. На сьогодні (06.07.09) стан Сергія стабільний, але важкий" - повідомляється на офіційному сайті.

"На жаль, спостерігаються факти щодо відкриття невідомими нам людьми банківських рахунків, поява ініціаторів, дещо невчасних, музичних фестивалів та інших публічних заходів з метою зібрання коштів на лікування Сергія", - зазначено на офіційному сайті.

"Ми не вважаємо себе в праві обмежувати та заперечувати можливість надання моральної та фінансової допомоги від усіх бажаючих скорішого одужання Сергію. Для цього ми розміщуємо інформацію про справжній, благодійний, мультивалютний (гривня, долар США, євро) рахунок Сергія:

Кузьмінський Сергій Леонідович

ВАТ "БМ Банк"

МФО: 380913

Рахунок одержувача: №: 2620701508894

Призначення платежу: Благодійний внесок на лікування

З повагою, "Брати Гадюкіни".

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