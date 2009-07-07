Українські митці підтримали руйнівників пам’ятника Леніну в Києві.

Про це йдеться у заяві українських письменників, художників, діячів культури, митців, членів творчих спілок.

Діячі культури вважають, що демонтаж символів тоталітарного режиму “стане вагомим кроком на шляху оздоровлення суспільства, так само, як це сталося в Німеччині після повалення нацистського режиму”.

Автори заяви вимагають від правоохоронців негайного закриття кримінальної справи, порушеної проти Миколи Коханівського та його товаришів, оскільки вважають, що в їхніх діях нема складу злочину.

Також митці вимагають від українського Уряду терміново вжити невідкладних захотів щодо демонтажу та знесення символів тоталітарного минулого на всій території України.

Окрім того, вони закликають діячів культури старшого покоління, які жили та творили за часів СРСР, відмовитись від своїх творів відповідної тематики.

Нагадаємо, що 30 червня в Києві на бульварі Шевченка пам’ятнику Володимиру Леніну кувалдою відбили ніс і руку.

ЛітАкцент