Кабмін виділить на Форум видавців 100 тисяч гривень

Кабінет міністрів України створив організаційний комітет із підготовки проведення у вересні Міжнародного форуму видавців у Львові.

Відповідне розпорядження (від 1 липня 2009 р. № 37-р.) опубліковано на сайті уряду.

Документом передбачається підтримати пропозицію Держкомтелерадіо щодо проведення щорічно у вересні в м. Львів Міжнародного форуму видавців і створити організаційний комітет із підготовки та проведення форуму.

У документі зазначається, що фінансування заходів із організації та проведення форуму здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо за відповідною програмою, та з інших джерел.

Як пояснила Телекритиці президент Форуму видавців Олександра Коваль, ідеться про суму 100 тисяч гривень.