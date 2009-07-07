У Чехії дозволено сміятися над політиками
Сарказм і насміх - вияви свободи слова
У Чехії Верховний адміністративний суд вирішив, що іронія, сарказм, жарт і насміх є виявами свободи слова, а відтак суди не мають приймати позовів "ображених" політиків та інших публічних осіб.
Осміяння – наголошує судова ухвала – не можна вважати порушенням громадського порядку. Верховний адміністративний суд Чеської республіки послався на випадок з мешканцем Пардубіц, який прилюдно висміяв місцевого урядника, був оштрафований, але міський суд ухвалив штраф скасувати.
"Свобода слова,– сказав пардубіцький суддя,– поширюється не лише на позитивну інформацію, а й на таку, яка може прикро вражати".
Судам усіх інстанцій запропоновано взяти цю ухвалу до уваги як прецедент і згодом аналогічні позови ігнорувати. На думку Верховного адміністративного суду, жарт не стає провинністю навіть тоді, коли є об’єктивно іронічним або саркастичним і конкретна особа почувається ображеною.
Чеські і європейські суди вже довгий час виходять з того, що політики й інші відомі люди зазнають гострішої критики, ніж пересічні громадяни.