Уряд надав спеціальний статус «Львівській політехніці»

Уряд України надав спеціальний статус Національному університету «Львівська політехніка».

Як повідомив кореспонденту УНІАН міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи намір надати «Львівській політехніці» спеціальний статус, зазначила, що таким чином буде забезпечено підтримку цього навчального закладу, а також надано можливість виховувати молодих науковців.

Прем’єр уточнила, що йдеться про надання «Львівській політехніці» спеціального статусу самоврядного дослідницького національного вищого навчального закладу.

«Львівська політехніка» наступного року буде святкувати своє 165-річчя. Це дійсно визначальна дата, тому що таких вищих шкіл, як «Львівська політехніка», в Україні небагато», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.