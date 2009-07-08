Кубик Рубика став кулею (фото)

У Великій Британії з 13 липня 2009 року надійде в продаж "куля Рубика" - нова головоломка від автора знаменитого кубика Рубика. Про це повідомляє газета The Times.

В цей час багато інтернет-магазинів приймають попередні замовлення на нову головоломку. Планується, що в перші дні буде продано тисячі головоломок. Вартість цієї розваги, яка одержала назву 360 (або The 360), складе 18 фунтів.

Головоломка є парою сфер, поміщених одна в одну. Зовнішня забезпечена виїмками, позначеними різноколірними кільцями (всього шість кольорів). У внутрішній сфері є всього два отвори і шість кульок різних кольорів. Мета гравця - маніпулюючи іграшкою, добитися того, щоб кульки з внутрішньої сфери потрапили у виїмки відповідного кольору зовнішньою. Нова головоломка - суто механічна і не використовує ніякої електрики.

Самі творці відзначають, що ця головоломка простіша, ніж кубик Рубика, тому вони сподіваються, що The 360 зацікавить ширшу аудиторію. При цьому, вони відзначають, що навіть у цій головоломці є ситуації, які вимагатимуть від гравця спритності і кмітливості.

Кубик Рубика з`явився в 1974 році і відразу ж завоював популярність у всьому світі. На сьогодні в усьому світі продано більше 360 мільйонів кубиків Рубика. Світовий рекорд швидкості збирання кубика складає 7,06 секунди і був встановлений у 2008 році.

Лента.ру