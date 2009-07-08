Київ прощається з Богодаром Которовичем

На 8 липня призначено церемонію прощання з усесвітньо відомим українським скрипалем і диригентом Богодаром Которовичем, передає Радіо Свобода. Маестро помер 4 липня від серцевого нападу. Йому було 68 років. Останню шану музикантові можна буде віддати у Великому залі Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Богодар Которович зумів іще за життя стати легендою. Лауреат численних конкурсів, авторитетний виконавець, він устигав диригувати Національним симфонічним оркестром і викладати у Сіднейській консерваторії. І навіть заснував у Харкові міжнародний конкурс юних скрипалів.

Багато років викладав Богодар Которович у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Ректор академії Володимир Рожок стверджує: смерть Которовича – це непоправна втрата не лише для академії, а й для українського культурного життя в цілому. «Помер видатний музикант, людина, яка дуже багато зробила для розвитку скрипкової школи України і виховала цілу плеяду талановитих молодих музикантів», – сказав він.

Справою життя Богодара Которовича можна назвати заснований ним інструментальний ансамбль «Київські солісти». Нині колектив вважається одним із найкращих камерних оркестрів України.

Колишня вихованка маестро, а нині солістка національного ансамблю «Київська камерата» скрипалька Богдана Півненко вважає, що Богодар Антонович, хоч і мав непростий характер, був надзвичайним викладачем, умів усіх довкола заряджати ентузіазмом і завжди вимагав від своїх підопічних самобутності.

«Дійсно, ціла епоха була Богодара Которовича. У свій час він, звичайно, зробив усе, щоб вижити своїх конкурентів, це правда. Але він був яскравою особистістю, і це давало йому право боротися за те, щоб він був тут один неповторний. Він часто казав таку фразу: «Всім подобатися неможливо. Потрібно мати своє обличчя, і в тебе завжди буде свій слухач. А коли ти намагаєшся на когось бути схожим, ти перестаєш бути артистом самобутнім». Для нього це було найголовніше, мені здається», – розповідає скрипалька.

Прихильники артиста кажуть: життя маестро було дивним чином пов’язане з ім’ям легендарного скрипаля Нікколо Паганіні. У 1971-му Богодар Которович здобув гран-прі авторитетного конкурсу імені Паганіні у Генуї. Через 20 років він уже сам оцінював учасників колись завойованого ним конкурсу. А у 1999 році Богодар Которович відіграв два аншлагові концерти у Національній опері на знаменитій скрипці Паганіні, яку для того вечора доставили до Києва спеціальним авіарейсом. Таким чином, Которович став першим і поки єдиним скрипалем у світі, удостоєним честі дати концерт на легендарній скрипці поза межами Італії.

В одному з інтерв’ю Богодар Которович розповів, що мріє встигнути подиригувати оперою. Але так і не встиг.