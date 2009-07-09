Російський канал вирізав Путіна зі скандального мультфільму

Російський нішевий телеканал «2х2» вирізав сцену за участю прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна з американського мультфільму South Park, повідомляє «Новий регіон».

За інформацією агентства, після скандалу навколо каналу, який намагались позбавити ліцензії на мовлення через демонстрацію сцен насильства та сексу, «2х2» почав вирізати із мультфільмів для дорослих відносно відверті сцени. Зокрема із серії Free Willzyx (9-й сезон мультсеріалу South Park) було вирізано комічну сцену із дзвінком Володимиру Путіну від багатого американця з проханням допомогти відправити кита на Місяць. У відповідь Путін ображає свого американського колегу Джорджа Буша (відео можна подивитися тут).

17 жовтня 2008 року ліцензія «2х2» була продовжена на 5 років в обмін на обіцянку каналу суворіше контролювати свій ефір та доповнити мультфільми художніми фільмами та серіалами, нагадує Телекритика.