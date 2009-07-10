В «Артеку» завершився XVII Міжнародний дитячий кінофестиваль

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбулась церемонія закриття XVII Міжнародного дитячого кінофестивалю з однойменною назвою - «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», впродовж фестивального тижня близько 3,5 тисяч юних глядачів змогли подивитися більш як 25 нових фільмів з 15 країн, створених для дітей і юнацтва.

У конкурсній програмі бути представлено 9 фільмів для сімейного перегляду з Австрії, Білорусі, Великої Британії, Угорщини, США, Франції, Латвії, Росії, Польщі. Фільми українських кінематографістів демонструвалися на фестивальних майданчиках в позаконкурсній програмі «Киномир - «Артеку».

Конкурсну програму кінофестивалю оцінювали два журі: професійне і дитяче.

В результаті голосування великого дитячого журі, до складу якого ввійшли юні кіноартисти і близько 3500 дітей-артеківців, названі переможці в номінаціях:

«Найзахоплюючий фільм» - к/ф «Казки на ніч», США, режисер Адам ШЕНКМАН;

«Найдобріший фільм» - к/ф «Валлі», США, режисер Ендрю СТЕНТОН;

«Наймудріший фільм» - к/ф «Штучки», Польща, режисер Анджей ЯКИМОВСКІ;

«Най-Най фільм» - к/ф «Привіт, Кіндер!», Росія, режисер Мілена ФАДЄЄВА;

Рішення дорослого професійного журі визначило переможців у номінаціях:

«Кращий фільм для сімейного перегляду» - «Дванадцяте літо», Росія, режисер Павло ФАТТАХУТДІНОВ;

«Кращий фільм-казка» - «Таємниця Мунакра», Велика Британія – Угорщина – Франція, режисер Габор ЧУПО;

«Кращий пригодницький фільм» - «Маленькі розбійники», Латвія – Австрія, режисер Арманд ЗВІРБУЛІС.

Головна нагорода фестивалю «Гран прs», за рішенням професійного журі, вручена польському фільму «Штучки», режисер А.ЯКИМОВСКІ.

В рамках фестивальної програми відбулося більш як 100 майстер-класів і творчих зустрічей артеківцев всіх дитячих таборів зі знаменитими акторами, режисерами, телеведучими, продюсерами.