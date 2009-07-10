Майже 150 митців приїдуть на Рекітське сузір’я-2009
08:53, 10 липня 2009Культура
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Фестиваль на Закарпатті
10-13 липня у Міжгірському районі Закарпаття прийматимуть учасників та гостей VІ Міжнародного фестивалю юних поетів і прозаїків, митців малюнку, фото та авторської пісні "Рекітське сузір’я - 2009". Майже 150 юних митців приїдуть на цей фестиваль, - повідомили Zaxid.netу прес-службі Закарпатської ОДА.
У програмі - творчі змагання, запалення ватри, виступи троїстих музик тощо.
Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 11 липня в сесійній залі Міжгірської районної ради.
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