Ющенко нагородив Ігоря Калинця орденом Свободи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом Свободи письменника Ігоря КАЛИНЦЯ.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

*** І.КАЛИНЕЦЬ народився у 1939 році в м. Ходорів на Львівщині. Політв’язень, член Української Гельсінської групи. Тираж першої збірки "Вогонь Купала" (1966, Львів) було вилучено з продажу. У 1972 році засуджений на 6 років ув’язнення та 3 роки спецпоселення. Автор низки поетичних збірок, які склали два цикли "Пробуджена муза" і "Невольнича муза". Окремими виданнями за кордоном також вийшли поетичні збірки "Вогонь Купала" (1966), "Поезії з України" (1970), "Підсумовуючи мовчання" (1971), "Коронування опудала" (1972), "Невольнича муза" (1991, США), "Пробуджена муза" (1991, Варшава) та інші. В Україні - "Тринадцять алогій" (1991), "Шлюб з полином" (1995), "Слово триваюче" (1997), "Терновий колір любові" (1998), "Шлюб з полином" (1998), "Ці квіти нестерпні" (2000) та низка дитячих книжок. Лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка та премії імені Василя Стуса. Живе й працює у Львові.